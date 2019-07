EXPLORE - Elle pourrait permettre de voguer à l'infini dans l'espace : qu'est-ce qu'une voile solaire ?

La première voile solaire a été élaborée par la Nasa en 1975, dans le but de visiter la comète de Halley. Mais le projet a finalement capoté, quelques années plus tard. The Planetary Society, dont le financement provient de fonds privés, a commencé à travailler sur un premier prototype dès 1990. Le premier lancement de Cosmos-1, qui avait été propulsé depuis un sous-marin russe en 2005, fut toutefois un échec. En 2010, l’agence spatiale japonaise, la Jaxa, est parvenue quant à elle à lancer sa propre sonde à voile solaire, baptisée Ikaros. Cinq ans plus tard, une nouvelle tentative de The Planetary Society s'était soldée, cette fois-ci, par un demi-échec : la voile s'était déployée avec succès, mais à une orbite trop basse. Elle avait donc fini sa course dans l'atmosphère terrestre.