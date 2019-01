EXPLORE - Voici ce qui se passe quand deux galaxies entrent en collision

Quand deux galaxies s’attirent, la rencontre est souvent explosive. Les gaz et les poussières des deux entités se mélangent et interagissent, parfois avec violence, se détruisant lentement avant de fusionner. De cette collision cataclysmique en ressortira une seule et même galaxie, de forme elliptique et plus massive. La Voie lactée, qui est une galaxie plate, ressortira donc complètement transformée de son choc avec Andromède.





Le Système solaire se retrouvera dans une nouvelle région de la galaxie. Ici et là, de jeunes étoiles apparaîtront dans le ciel nocturne. Les galaxies sont en très grande partie constituées de vide ou de gaz, si bien qu'un choc entre deux étoiles ou planètes est extrêmement rare, étant donné que des très grandes distances les séparent. Rassurons-nous : si l'on en croit les prévisions des astronomes, la Terre et notre Système solaire ont donc très peu de risque d’être détruits.