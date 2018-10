EXPLORE - 41 ans après son lancement, Voyager 2 va bientôt passer au-delà du système solaire

En 1977, deux sondes spatiales s’envolaient dans l’espace pour aller photographier des planètes lointaines. Quarante-et-un ans plus tard, elles voyagent toujours, respectivement à 21 et 18 milliards de kilomètres de la Terre. Et six ans après Voyager 1, lVoyager 2 s’apprête à quitter le système solaire à son tour.





Depuis leur départ de la Terre, les deux sondes ont changé radicalement notre compréhension du système solaire. En dépit de la distance, ces deux pionniers de la Nasa continuent de communiquer avec la Terre. Ils puisent dans leurs ultimes ressources énergétiques pour remplir leur dernière mission scientifique : envoyer le maximum de données vers la planète bleue.