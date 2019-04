Double succès pour Falcon Heavy : elle réussit son 1er vol commercial et récupère aussi ses trois boosters sur Terre

Retardé de plusieurs jours, notamment pour des questions météorologiques, le premier vol commercial de Falcon Heavy, le lanceur lourd de Space X, s'est déroulé avec succès jeudi soir. La fusée de la compagnie d'Elon Musk s'est détachée de son pas de tir à Cap Canaveral (Floride) à 18H36 locales (0H36, vendredi, heure française). Elle a ensuite placé comme prévu le satellite Arabsat-6A -qui pèse six tonnes- en orbite géostationnaire, à 36.000 km de la Terre. Cette opération est intervenue environ 34 minutes après le décollage.





L'objectif de la société était également de récupérer les trois boosters de la fusée. Mission accomplie là-aussi : deux se sont posés sur la terre ferme environ 8 minutes après le décollage et le troisième sur la barge flottant dans l'océan Atlantique baptisée "Of course I still love you" quelques instants plus tard. Un événement dont s'est réjoui Elon Musk sur Twitter.