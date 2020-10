Fête de la science : ces innovations inspirées de la nature vont vous étonner

Pionnier de la bio-inspiration, Léonard de Vinci considérait la nature comme un laboratoire de recherches. "Scrute la nature, c’est là qu’est ton futur", lançait il y a 500 ans le génial inventeur à l’un de ses étudiants. En s’inspirant de Dame nature, une discipline connue dorénavant sous le nom de biomimétisme, chercheurs et industriels tentent aujourd’hui de réconcilier progrès et respect de l’environnement.

Au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, une vingtaine de projets scientifiques sont en cours pour résoudre les mystères du vivant. Entre ces murs, un catalogue de 68 millions de modèles biologiques est à disposition des scientifiques. Dans l’un des laboratoires, Stormy, un caméléon âgé de 1 an, participe justement à une expérience. Des caméras à rayon X filment l’animal en train de jouer les équilibristes sur une tige d’aluminium. Anthony Herrel, chercheur au Muséum, scrute le mouvement au ralenti sur un écran.

Projeter une langue près de deux fois plus longue que sa propre taille en 1/25e de seconde, saisir fermement une proie qui peut atteindre le tiers de sa propre masse et la ramener dans sa bouche en l'espace d'une demi-seconde : telle est la prouesse du caméléon. Et c'est justement ce qui intéresse notre scientifique. "La langue du caméléon mêle à la fois rapidité, précision et force. Il y a des applications dans le domaine de la robotique qui sont très intéressantes", soutient Anthony Herrel. Par exemple, pour attraper ou manipuler des objets.