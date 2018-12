VIDÉO - Fuite d'oxygène dans l'ISS : deux cosmonautes passent 7h45 dans l'espace pour boucher un trou de 2 millimètres !

De la haute voltige. A quelque 400 kilomètres au-dessus du plancher des vaches, deux cosmonautes russes ont effectué une sortie dans l’espace, mardi 11 décembre, pour effectuer des travaux à l’extérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Ils ont notamment inspecté le trou découvert en août dans un vaisseau Soyouz MS-09 amarré à l'ISS, qui avait provoqué une légère dépressurisation à bord du laboratoire spatial.





Pendant sept heures et quarante-cinq minutes, Oleg Kononenko et Sergueï Prokopiev se sont attelés, à l'aide de couteaux et grattoirs, avec difficulté, à percer la protection du vaisseau. Avant de prendre des images et de prélever un échantillon de matière autour du trou de deux millimètres de large, et d’y placer une nouvelle couverture thermique.