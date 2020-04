VIDÉO - Happy birthday Hubble ! Le télescope a 30 ans : retour sur ses plus belles images

C’est sans doute le plus connu de la planète. Le télescope spatial Hubble, du nom d’un astronome américain (Edwin Hubble, 1889-1953) fête ses 30 ans en ce 24 avril. Un record de longévité dans l’histoire de l’astronomie mondiale et longtemps l’une des avancées les plus importantes du domaine. Impensable il y encore plus de 40 ans alors que le projet, lancé dès le début des années 1970, cumulait retards, problèmes financiers et pépins techniques. Il dut attendre 1990 pour décoller grâce à la navette Discovery. Le lancement enfin d’une opération qui avait coûté 1,5 milliard de dollars à l’époque et qui démarra… pas un problème optique qui mettra trois ans avant d’être réparé.

Le télescope a ainsi eu de nombreux visiteurs entre 1993 et 2009. Cinq vols spatiaux seront organisés pour venir l’entretenir et le moderniser, dont celui de 1999 avec le Français Jean-François Clervoy. Mais c’est en 2018 qu’il connut sa plus grande panne durant plusieurs semaine avant de reprendre du service.

Grâce à Hubble, l’espace a livré bon nombre de secrets sur les planètes, la lune, le cosmos et des phénomènes parfois inconnues de notre propre système solaire comme d’autres galaxies plus lointaines. Ses observations ont permis des avancées astronomiques fulgurantes. Il faut dire qu’en transmettant des centaines de gigabytes de données chaque semaine, la collection d‘images récoltées par Hubble a fait briller les yeux des scientifiques comme des amateurs d’astronomie depuis trois décennies. Trous noirs, expansion de l’univers, naissance et mort d’étoile, planète… Hubble a permis de faire progresser les connaissances sur l'univers.

Long de 13 mètres et pesant plus de 11 tonnes, le télescope a la taille d’un bus, doté de deux miroirs d’un diamètre de 2,4 m pour l’un et de 30 cm pour l’autre. Il tourne en orbite de la Terre, à environ 570 km d’altitude, à peine plus haut que la Station Spatiale Internationale (400 km). Mais surtout, il en fait le tour en 97 minutes à 28.000 km/h. Une position idéale pour des observations encore plus lointaines que s’il se trouvait sous l’atmosphère terrestre, gêné parfois par la pollution. Il a ainsi pu voir jusqu’à 13,4 milliards d’années lumières de notre planète, offrant la vue la plus lointaine de l’univers, ou encore la photo la plus grande en faisant apparaître 265.000 galaxies sur un seul cliché. Grâce à ses trois viseurs et à la puissance de son rayon laser, Hubble pourrait voir une pièce d’un centime à 250 km.

Annoncé comme son successeur pour cette année-là, le télescope James Webb Space a pris du retard et devrait être lancé en 2021. Cent fois plus puissant et disposant d’un miroir trois fois plus grand (6,5 m de diamètre), il permettra notamment de remonter le temps jusqu’à la naissance des premières galaxies.