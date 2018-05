VIDÉO - Hawaï : état d'urgence après l'éruption du volcan Kilauea, les coulées de lave pourraient durer des mois

Le volcan Kilauea, sur l'île d'Hawaï, la plus grande de l'archipel du Pacifique, est l'un des plus actifs au monde. Depuis jeudi, il est de nouveau entré en éruption après un séisme et de violentes répliques qui ont suivi. Vendredi, une secousse de magnitude 6,9 a secoué la Grand Ile où le volcan Kilauea a projeté de la lave, contraignant des centaines de personnes, dont bon nombre de retraités, à évacuer leurs habitations. La secousse a fait trembler les murs du centre communautaire de la ville de Pahoa, l'un des deux sites d'accueil de personnes évacuées mis en place à la hâte après que de la lave a commencé à sortir de fissures dans le sol dans des quartiers alentour. Un habitant a déclaré aux médias locaux avoir vu des "fontaines" de lave de près de 40 mètres de haut.





Selon l'agence américaine de géologie et sismologie (USGS), le tremblement de terre a eu lieu "quasiment exactement au même endroit que le séisme mortel de 1975, d'une magnitude de 7,1" qui avait fait deux morts et 28 blessés sur l'île d'Hawaï,