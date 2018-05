VIDÉO - Hawaï : l'éruption du volcan Kilauea provoque des milliers d'évacuation

Le volcan Kilauea, sur l'île d'Hawaï, la plus grande de l'archipel du Pacifique, est l'un des plus actifs au monde. Ce jeudi, il est de nouveau entré en éruption après un séisme et les répliques qui ont suivi.





Résultat : des "vapeurs et de la lave se sont échappées par une fissure dans la zone de Mohala Street", a écrit la Défense civile locale sur son compte Facebook. Les autorités ont aussi ont prévenu que l'éruption pouvait contenir des "concentrations potentiellement létales de dioxyde de soufre".





Environ 10.000 personnes habitent la zone concernée. Elles ont quitté leur logement. Des centres d'urgence ont été ouverts pour accueillir les évacués.