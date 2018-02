VIDÉO - Il a fait décoller la fusée "la plus puissante du monde" : le portrait du milliardaire fantasque Elon Musk

Visionnaire soucieux de notre futur ou mégalo prêt à tout pour satisfaire ses lubies ? Qu’on l’adule ou le critique, le charismatique Elon Musk fascine tant sa vie semble tout droit sortie d’un scénario d’Hollywood. Le Sud-Africain parti à la conquête de la Sillicon Valley aurait pu s’endormir sur ses lauriers après avoir revendu à prix d’or en 2002 PayPal, la société de paiement qu’il avait cofondée. Mais non, l’insatiable ambition de ce serial entrepreneur était ailleurs : l’énergie verte avec sa marque de voitures Tesla Motors ou celle de panneaux solaires SolarCity, la connexion des cerveaux et machines avec Neuralink, les voyages à la vitesse supersonique avec l’Hyperloop… et la conquête spatiale avec SpaceX et son rêve de coloniser mars. Un rêve plus que jamais proche de la réalité, SpaceX a lancé mardi 6 février dans l'espace sa fusée Falcon Heavy, décrite comme "la plus puissante du monde" et qui a été conçue pour transporter un jour des hommes et des équipements vers la Lune et Mars.