Incendies en Californie : pourquoi le ciel a-t-il pris une teinte orange à San Francisco ?

Cette teinte orange, "c’est un phénomène optique qui est lié au rayonnement, décrypte pour LCI Jean-Baptiste Fillipi, chercheur à l’Université de Corse et au CNRS. La lumière qui nous parvient du Soleil traverse des couches de l’atmosphère qui contiennent des particules en suspension. Elles sont à moitié opaques et absorbent les couleurs à faibles longueurs d’ondes, notamment le bleu. De ce fait, la couleur du ciel prend une teinte jaune, orange et rouge. Plus l’air est pollué et chargé en aérosols, plus la teinte va être accentuée."