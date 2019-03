VIDÉO - L'équivalent de la distance Terre-Lune en 6 minutes : voici "Zoomy", une étoile filante flashée à 1130 km/s

Excès de vitesse dans la Voie lactée. Une étoile filante a récemment été flashée à une vitesse ahurissante de 1130 kilomètres par seconde - soit 2,5 millions de kilomètre par heure. Le bolide, nommé "SR J0002 + 6216", pourrait ainsi rallier la Terre à la Lune en moins de six minutes – une sonde spatiale met actuellement entre trois et quatre jours. Il intrigue tout particulièrement les scientifiques. Et pour cause, sa vitesse de croisière est cinq fois plus élevée que la plupart des étoiles à neutrons observées jusqu’à présent.





"Zoomy", comme l’ont surnommée les astronomes, est ce qu’on appelle un "pulsar" (un mot issu de la contraction de "pulsating stars", ce qui signifie "étoiles pulsantes" en français). Repérée pour la première fois en 2017, c'est un vestige de l'explosion d'une étoile massive en fin de vie, il y a environ 10.000 ans. Les astronomes ont pu détecter ce corps céleste, car à la différence d'une étoile classique, il tournoie sur lui-même et émet de ce fait des rayons gamma, c'est-à-dire un signal radio qui peut être intercepté grâce à de puissants radiotélescopes, explique la Nasa sur son site internet.