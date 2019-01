Face cachée de la Lune : les premiers tours de roue du robot Yutu 2 sur ce sol inexploré

Équipé de caméras, le robot lunaire Yutu 2 (son prédécesseur, qui participait à la mission Chang'e-3, avait foulé le sol lunaire en 2013) a pour mission d'explorer la zone qui l'entoure et de prendre des photos du paysage. L’emplacement n'a pas été choisi au hasard. Il se trouve dans une région du pôle sud de la Lune, le bassin Aitken, dont le terrain est particulièrement complexe et escarpé. Le cratère Von Kármán est l'un des plus grands et des plus anciens cratères qui existent sur l'astre.





En utilisant son radar LPR (pour "Lunar Penetrating Radar"), Yutu 2 en profitera pour étudier les structures géologiques du sous-sol et cartographier le régolithe lunaire – une couche de poussière créée sous l'effet du bombardement incessant de micrométéorites, des rayons cosmiques et des particules provenant du vent solaire qui, durant des milliards d'années, n'ont pas cessé de décomposer les roches de surface.