VIDÉO - La Nasa déshabille un trou noir, et c'est de toute beauté !

COSMIQUE - L'agence spatiale américaine a partagé ce mercredi 25 septembre une image animée montrant la silhouette d'un trou noir. Cette modélisation, réalisée par le biais d'un ordinateur, permet de visualiser ce que voulait dire Albert Einstein lorsqu'il disait que la gravité déforme l'espace-temps.

Objet de fascination, aussi bien pour les astronomes que pour le commun des mortels, l’énigmatique astre, devant nos yeux ébahis, se met littéralement à nu ici. Simulant l’activité d’un trou noir supermassif, cette modélisation en 3D a été générée par ordinateur au sein du laboratoire du Centre de vol spatial Goddard de la Nasa. De quoi vous permettre d'apprécier la morphologie complexe de ce corps céleste et son influence sur l'espace-temps. Et le résultat est vraiment bluffant, pour ne pas dire hypnotique.

Dans la région interne, se trouve ce que les astronomes appellent l'Horizon des événements, c'est-à-dire la limite à partir de laquelle la matière et l'énergie ne peuvent échapper à la gravité. Vient ensuite la sphère photonique : des photons sont émis par le plasma chaud près du trou noir qui déforme leur trajectoire en produisant un anneau brillant. Quant à la zone sombre au milieu, c'est l'ombre du trou noir.

Affublé du surnom de mangeur d'étoiles, ce monstre cosmique dont l'origine reste encore énigmatique avale tout ce qui lui passe sous le nez. Avant d’être absorbée, la matière, essentiellement constituée de gaz incandescents, de poussières et de débris, tourbillonne et s'échauffe à mesure qu'elle s'approche du centre, formant ce qu’on appelle un disque d'accrétion. Sous l'effet de la gravitation, le rayonnement émis ne se déplace pas en ligne droite, comme le ferait de la lumière d'un phare de voiture, mais suit des trajectoires en spirales.

Cette éblouissante représentation, qui n'est pas sans rappeler le trou noir en images de synthèse du film Interstellar de Christopher Nolan, a également un intérêt scientifique. "Ce type de simulation nous aide vraiment à visualiser ce que voulait dire Einstein lorsqu'il disait que la gravité déforme le tissu de l'espace et du temps", explique Jeremy Schnittman, qui a réalisé ces superbes images à l'aide d'un logiciel. "Jusqu'à très récemment, poursuit-il, ces visualisations étaient limitées à notre imagination et à des programmes informatiques. Je n'avais jamais pensé qu'il serait possible de voir un véritable trou noir."