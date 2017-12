VIDÉO - La Nasa dévoile les plus belles images de la Terre vue de l'espace en 2017

Attention, sublime. Le Vésuve et l'Etna en Italie, les aurores boréales au Canada, les lumières de la ville de New York, le lac Alakol au Kazakhstan... Les astronautes de la Station spatiale internationale prennent des photos de la Terre, à 400 kilomètres d'altitude, presque tous les jours depuis plus d'un an, ce qui représente des milliers de clichés. Les membres du "Johnson Space Center" de la Nasa, à Houston, ont eu la lourde tâche de sélectionner les 17 meilleures photographies de notre planète vue de l'espace.





Certaines ont été prises par Thomas Pesquet lors de son séjour dans l'espace de janvier à juin. Notamment un cliché du projet d'afforestation en URSS réalisé en 1948 par Staline, qui montre des rangées d'arbres sur 5 000 km à travers la steppe.