VIDÉO - La NASA nous propose d'explorer des mystérieuses exoplanètes (et c'est sublime)

"Ces visualisations de surface nous permettent d’imaginer certaines des possibilités", affirme Martin Still, scientifique du programme TESS pour la NASA. "Les missions actuelles et futures, y compris TESS et le télescope spatial James Webb, trouveront les exoplanètes les plus proches de notre système solaire et caractériseront leurs atmosphères, comblant ainsi un peu plus le fossé entre la spéculation et ce qui existe vraiment."





Conseil aux rêveurs pour profiter pleinement de l'expérience d’une visualisation interactive à 360° : préférez la tablette ou le smartphone. Pour aller encore plus loin dans le vertige cosmique, il est possible d'utiliser l'application "Eyes on Exoplanets" donnant à découvrir l’ensemble du catalogue d’exoplanètes découvertes depuis 25 ans dans la voie lactée. Reste la question que tout le monde se pose, qui n'a toujours de réponse et qui nous fait tous fantasmer : y a-t-il de la vie sur ces exoplanètes ?