VIDÉO - La Nasa retourne sur Mars : le robot Perseverance a décollé (avec difficulté) pour la planète rouge

A noter toutefois que le vaisseau a connu des difficultés techniques, devant opérer en n'utilisant que ses fonctions essentielles, a indiqué la Nasa plusieurs heures après son lancement, tout en se voulant rassurante sur l'avenir de la mission. "Les données indiquent que le vaisseau est entré dans un état connu sous le nom de mode sans échec, probablement car une partie du vaisseau était un peu plus froide qu'anticipé" lorsqu'il "se trouvait dans l'ombre de la Terre", a expliqué l'agence spatiale, précisant que les températures étaient désormais normales. "A l'heure actuelle, la mission Mars 2020 réalise un bilan complet de l'état du vaisseau et travaille à faire repasser le vaisseau dans une configuration nominale pour son voyage pour Mars."

Partie non sans encombre donc, la fusée atteindra Mars après un voyage de sept mois. Si les autres missions martiennes de la Nasa ont prouvé que la planète rouge avait été habitable (conditions propices à l’apparition de la vie), "Mars 2020" devra découvrir si elle a, un jour, été effectivement habitée. Perseverance, version améliorée du robot Curiosity qui roule sur mars depuis 2012, sera ainsi chargé d'effectuer une multitude de prélèvements de roches pour débusquer des traces éventuelles d'anciennes formes de vie microscopiques (des microbes par exemple).

Long de trois mètres et rapide grâce à sa propulsion à six roues, il est équipé d'une vingtaine de caméras et de deux micros. Il dispose également d'un bras robotique de deux mètres. Le chef de la Nasa ne cache pas son enthousiasme : "Il ne ressemble à aucun autre robot que nous avons envoyé sur Mars auparavant car il a un but astrobiologique. Nous cherchons à trouver la preuve d'une vie ancienne dans un autre monde."