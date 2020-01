VIDÉO - La surface du Soleil comme vous ne l'avez jamais vue !

Perché à 3.084 mètres d’altitude au sommet du mont Haleakalā, sur l’île de Maui à Hawaï, le télescope solaire Daniel K. Inouye vient d’être mis en service et a capturé ses premières images du Soleil. L’engin, doté d’une capacité d’observation spectaculaire grâce à son miroir de 4,2 mètres de diamètre, ne sera en fait pleinement opérationnel qu’à l’été prochain. Mais les astrophysiciens l’utilisent déjà pour procéder aux derniers paramétrages. Le 19 décembre 2019, ils ont capturé cette série d'images.

Jamais auparavant la surface de notre étoile - qui se trouve à 150 millions de kilomètres de nous - n’a été observée avec une telle résolution et de manière aussi détaillée. Ce que vous voyez sur ces clichés, ce sont les cellules de convection qui constituent la surface du Soleil. Chacune d’elles mesure environ 1.000 kilomètres de diamètre. Ces alvéoles apparaissent, puis disparaissent et changent de forme au gré des mouvements qui se produisent sous la surface et qui conduisent le gaz le plus chaud à remonter de l'intérieur de l'étoile, explique l'équipe de scientifiques dans une note de synthèse.