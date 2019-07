Le 21 juillet 1969, il est resté en orbite autour de la Lune : Michael Collins, héros méconnu d'Apollo XI

Il était aux premières loges pour assister à l'alunissage historique puis à la sortie lunaire, les 20 et 21 juillet 1969. Probablement pas à la place qu'il espérait. Pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin gambadaient à la surface de la Lune, Michael Collins, lui, attendait seul aux commandes du vaisseau-mère, resté en orbite. A quelque 350.000 kilomètres de la Terre, depuis le hublot de du module Columbia, il a regardé ses deux compagnons s’élancer en direction de l'astre lunaire, sans savoir s’ils reviendraient de leur expédition.





Sa mission consistait à ne pas manquer le rendez-vous pour récupérer les deux marcheurs lunaires, avant de repartir vers la Terre. Il devint ce jour le voyageur solitaire à s'exiler le plus loin de notre planète. En transit autour de la Lune, coupé du reste du monde, il a survolé la face cachée du satellite naturel de la Terre, avant de retrouver, 28 heures plus tard, ses deux coéquipiers. Collins reste néanmoins le grand oublié de la mission Apollo XI. La plupart des gens se souviennent encore du nom des premiers marcheurs et de cette phrase, restée célèbre : "Un petit pas pour l’homme, mais un bond de géant pour l’Humanité." Peu d'entre eux se rappellent cependant de Michael Collins, au nom il est vrai très commun outre-Atlantique.