Le coronavirus est-il sensible à la chaleur et à l’humidité ?

Ce n'est pas la première fois que des chercheurs s'intéressent à l'influence du climat sur l'épidémie. Le Covid-19 est-il sensible au temps qu'il fait ? Est-ce qu'il va disparaitre avec l'arrivée de l'été et d'un temps plus sec ? Des scientifiques sont en train de travailler sur le sujet. C'est le cas notamment du Pr Jean-François Toussaint, directeur de l'institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Il envisage cette corrélation en s'appuyant sur les données de l'OMS.



