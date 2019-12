VIDÉO - Le robot qui... coiffe les cheveux

De prime abord, en voyant ce bras robotisé à l’action, on pourrait croire à un canular. Pourtant, cette machine un peu étrange est l’aboutissement d’un projet très sérieux mené par des chercheurs en robotique de l’Université de Californie du Sud, aux Etats-Unis. Le professeur d’informatique Stefanos Nikolaidis explique avoir eu l’idée en discutant avec des victimes d’accident vasculaire cérébral (AVC).

Le robot conçu par Stefanos Nikolaidis avec ses étudiants utilise une caméra pour élaborer une modélisation en trois dimensions de l’arrière du crâne de la personne. Ensuite, un programme informatique prend le relais et analyse en détail son implantation capillaire, de manière à indiquer au bras robotisé comment procéder. Enfin, un peigne en cuivre, doté d’un capteur capable de détecter un contact avec la peau, lui sert d’accessoire.

La démonstration a eu lieu lors de la conférence NeurIPS, le plus grand événement d'apprentissage automatique au monde, qui se tenait cette semaine à Vancouver, au Canada. Le robot n'a pas réussi à exécuter complètement sa tâche, notamment lorsque la personne avait les cheveux longs. L'électricité statique s'est également révélée être un problème. Surtout, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, l'engin a été formé pour brosser les cheveux et non pas pour les façonner dans un style particulier.