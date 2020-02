VIDÉO - Le robot qui… efface vos rides

Elle s’appelle Lena. Développée par la jeune pousse française NextMotion, cette machine est le tout-premier robot chirurgien esthétique au monde. Usant d'une habileté hors pair et d'une précision nettement supérieure à la main humaine, l'engin, doté d'un bras robotisé, s'appuie sur des technologies d'intelligence artificielle (IA) pour effectuer de manière autonome des injections de botox ou d'acide hyaluronique. De quoi rendre cette opération plus rapide et moins douloureuse, tout en offrant un meilleur résultat esthétique, promet son concepteur

"Un humain est incapable de reproduire mécaniquement le même geste. Lena permet justement d’obtenir un traitement analogue à chaque séance, aussi bien en terme de sensibilité, de point d’injection ou même de volume injecté", explique à LCI le Dr Emmanuel Elard, médecin esthétique à Paris et fondateur de NextMotion. "L'autre intérêt, c’est que la machine permet au praticien de passer davantage de temps avec le client, notamment pour du conseil et de l’accompagnement", complète ce médecin anti-âge et entrepreneur, dont la startup est spécialisée dans le développement de produits innovants destinés aux praticiens spécialisés en dermatologie, médecine et chirurgie esthétique.