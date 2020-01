VIDÉO - Le robot qui... imprime n'importe quel livre à la demande (et en quelques minutes)

Il se prénomme Gutenberg One, du nom de l'inventeur de l'imprimerie moderne, Johannes Gutenberg. Avec son bras robotique, il est capable d’imprimer, en quelques minutes, n’importe quel livre à la demande. Claquemurée dans sa cage de verre, cette machine véloce, conçue par la jeune pousse française Gutenberg & Co, maîtrise à la perfection tous les gestes de l'imprimeur, du plieur et du brocheur. Pour ainsi dire, l'ensemble des étapes nécessaires à la fabrication d'un livre, le tout en un temps record.

De ce fait, Gutenberg One permet de supprimer les coûts liés à la logistique et de réduire les délais, tout en répondant aux problèmes de stockage, de rupture de stock ou des invendus auxquels sont confrontés les libraires. Plus économique, mais aussi écologique, ce robot-imprimeur permet en effet de favoriser le circuit-court, en retirant l'étape du transport. De quoi réduire drastiquement l'empreinte carbone du secteur de l'édition, à en croire Hubert Pédurand, inventeur du robot et président de la startup Gutenberg & Co.