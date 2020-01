VIDÉO - Le robot qui… transpire des mains !

Pour ce chercheur en robotique, qui travaille à l’Université de Cornell, aux Etats-Unis, la capacité à transpirer est l’une des caractéristiques les plus remarquables de l’Homme. Il explique : "Certes, nous ne sommes peut-être pas les animaux les plus rapides, mais les premiers hommes ont réussi à chasser notamment parce qu’ils étaient persévérants. Notre capacité à courir tout en restant frais est due à la transpiration. C’est de cette façon que les premiers hommes ont pu épuiser physiquement leur proie. Je suis convaincu que nous devons enseigner la même chose aux robots pour éviter qu’ils ne surchauffent."

En transpirant, le corps humain évacue l’excès de chaleur. Pour le roboticien T.J. Wallin, nos amis les robots doivent également acquérir cette aptitude pour éviter la surchauffe, en particulier lorsqu’ils travaillent de longues heures d’affilées. Avec une équipe internationale de chercheurs, il a donc mis au point un système de refroidissement qui s’inspire directement du processus de thermorégulation humain. Plus précisément, il s'agit pour l'heure d'un prototype de main robotique, doté de trois doigts, capable de faire fonctionner ses glandes sudoripares dans l’objectif de transpirer.

Les robots, à l’instar de nos ordinateurs, sont généralement dotés de petits ventilateurs qui, en brassant l’air, font chuter la température interne. Mais ce n’est pas suffisant, d’autant que chez une machine, la montée en température est très rapide. De surcroît, une température trop élevée peut faire buguer le système et détériorer de manière irréversible certains composants. Les plus élaborés possèdent, évidemment, des circuits de refroidissement plus perfectionnés. Cependant, ils sont souvent très coûteux.

Pour remédier à ce problème, l'équipe du Professeur T.J. Wallin a fabriqué des doigts en hydrogel via une imprimante 3D. Puis elle a implanté à l’intérieur des "phalanges" de petits réservoirs contenant de l’eau, reliés à la surface via de minuscules conduits en plastique thermoactif. Lorsque le plastique atteint une certaine température (30 degrés Celsius), les pores - dont la taille est de l'ordre du micron - s’ouvrent et l’eau est poussée vers la surface. Couplé à un ventilateur, ce système de sudation artificielle dépasserait même la capacité de refroidissement des humains, affirme l’équipe de chercheurs dans la revue Science Robotics.