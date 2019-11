VIDÉO - Le robot qui… trie les déchets

Alphabet, la maison mère de Google, travaille actuellement à la conception d’un robot autodidacte à usages multiples. Le projet "Everyday Robot" (littéralement "robot de tous les jours" en français) est le dernier né du X Lab d’Alphabet. Dévoilé la semaine dernière, ce robot au long corps, doté d’un bras mécanique au bout duquel a été fixée une pince, se déplace à l’aide de ses roues. Son visage, qui n’est pas sans rappeler celui de Wall-E, le petit robot du film d’animation de Pixar, est équipé de caméras de vision.

Son rôle, pour le moment, consiste uniquement à trier les déchets. Comme beaucoup d’entreprises de nos jours, les bureaux d’Alphabet fourmillent de poubelles. Désormais, chacune est dédiée à un type de déchets bien précis dans le but de faciliter le recyclage. Une pour les déchets classiques. Une pour le verre. Une pour le carton et une autre pour le plastique. Parfois, il arrive néanmoins que les salariés se trompent et placent leurs ordures dans le mauvais bac, par accident. Le robot d’Alphabet X a justement pour mission de passer après et de s’assurer que chaque déchet est bien à sa bonne place.