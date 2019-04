VIDÉO - Le tuto pour faire un avion en papier ultra performant

Le principe est simple comme un jeu d'enfant : une feuille de papier A4, du pliage et c'est celui qui va le plus loin ou qui vole le plus longtemps qui se qualifie. Dans cette école d'ingénieurs d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, certains se sont préparés depuis plusieurs jours en regardant des tutoriels sur Internet.





Dans l'un des couloirs de l'établissement, courant mars, une petite centaine d'élèves participait à l'une des phases éliminatoires du championnat du monde de lancer d'avion en papier. LCI en a profité pour demander à l'un des étudiants de montrer comment concevoir un avion en papier performant (voir vidéo ci-dessus).