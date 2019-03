Les deux astéroïdes Bennu et Ryugu vont-ils nous révéler comment la vie est arrivée sur Terre ?

LCI : Selon vous, donc, la réponse du mystère de création du Système solaire se trouve là-haut, et non sur Terre. C'est assez paradoxal.

La plus vieille roche terrestre a moins de 4 milliards d’années. En analysant la composition de météorites, nous avons pu dater la naissance du Système solaire à environ 4,7 milliards d’années. En étudiant les astéroïdes les plus primitifs, nous allons pouvoir remonter le temps et retracer l’histoire de notre Système solaire. Comme ils sont petits, à la différence des planètes qui ont un chauffage interne, ces amas de gravats n’ont pas beaucoup chauffé au cours de leur histoire. De ce fait, le matériau n’a pas été transformé chimiquement.





LCI : Comment les agences spatiales américaines et japonaises ont-elles sélectionné Bennu et Ryugu ?

Nous avons sélectionné Bennu et Ryugu sur des observations au sol. L’objectif des missions Hayabusa-2 et OSIRIS-REx est d’explorer des corps célestes parmi les plus primitifs du Système solaire. Il fallait donc que ce soit des astéroïdes de type carboné, c’est-à-dire potentiellement riches en matériaux organiques et en minéraux hydratés. Par ailleurs, ils ont été choisis car ils ne tournent pas trop vite. Il est donc plus facile de s'y poser. Et surtout, ce sont de très loin les moins chers à atteindre, car leur trajectoire n’est pas très éloignée de celle de la Terre. OSIRIS-REx avec le lanceur, c’est un milliard de dollars, pour seulement 60 grammes de matériau. Ces types de mission sont très complexes, et donc particulièrement coûteuses. Si nous avions choisi des corps plus lointains, la note aurait été encore plus salée.