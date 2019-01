VIDÉO - Revivez l’atterrissage historique de la sonde chinoise Chang'e-4 sur la face cachée de la Lune

La Chine est entrée dans l’Histoire en réussissant, vendredi 3 janvier, à faire alunir en douceur un engin spatial sur la face cachée de la Lune. L’agence spatiale chinoise (China National Space Administration, CNSA) a mis en ligne, vendredi, une vidéo montrant les derniers instants de l’arrivée de la sonde Chang’e-4 et du petit robot Yutu-2 ("Lapin de Jade 2") à surface du satellite naturel de la Terre.





La séquence a été tournée (en noir et blanc) par une caméra installée sur l’atterrisseur lunaire. Sur les images, on aperçoit le cratère Von Kármán, l'un des plus grands et des plus anciens cratères qui existent sur la Lune. Les scientifiques ont reçu les données via le satellite de communication Queqiao, positionné en orbite lunaire de manière à relayer les ordres et les données échangées entre la Terre et la sonde lunaire.