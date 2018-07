VIDÉO - "Lune Rousse" : tout savoir sur l’éclipse lunaire visible ce 27 juillet

Une éclipse lunaire, c’est lorsque la Terre passe entre la Lune et le Soleil. Sur son trajet, elle plonge entièrement le satellite dans son ombre. Vendredi, l’astre va donc disparaître l’espace de quelques instants. Un événement survenu en début d’année, lors de la "Super Lune Bleue de Sang", mais qui n’avait malheureusement pas été visible dans notre hémisphère.





En France, une éclipse totale de ce type n’est pas arrivée depuis 2011. Fait encore plus rare, le phénomène s’étendra sur plus d’une heure et demie. Une durée allongée parce que la Lune est proche de ce qu’on appelle son "apogée". Ce terme désigne le point qui est le plus éloigné du centre de la Terre. Cette éclipse sera donc très longue. Et même la plus longue de notre siècle !