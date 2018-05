VIDÉO - Mars 2020 : un hélicoptère pour explorer la Planète rouge

Mais comment faire fonctionner sur Mars un si petit appareil, bourré de technologie ? Futura Sciences explique que le petit hélicoptère utilisera des cellules solaires, il pourrait ainsi rechercher ses batteries et alimenter le chauffage « indispensable pour survivre aux nuits martiennes » (jusqu’à -70°C). Ce "Marscopter" a définitivement tout à gagner. S’il réussit son pari, il transmettra aux chercheurs des données et ouvrirait la voie à un appareil plus perfectionné. De plus, sur Mars, beaucoup de territoires sont encore inaccessibles et seul un petit hélicoptère peut y arriver. Le "Marscopter" embarquera une caméra et un système de communication, il pourra cartographier le terrain mais son autonomie sera limitée.