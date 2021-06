Météo France : un supercalculateur pour de super prévisions ?

Pour nombre d’entre nous, jeter un coup d’œil aux prévisions météo, c’est une habitude ancrée. Et chacun y va de son avis sur la fiabilité. Grâce à un nouveau supercalculateur, baptisé Belenos, le dieu celte du soleil, un méga ordinateur, cinq fois plus puissant que son prédécesseur. "Ça nous permet de faire dix milliards d'opérations par seconde. C’est considérable et c’est ce qu’il nous faut pour être efficace", précise Alain Beuraud, chef de projet supercalculateur chez Météo France. Beaucoup plus de calcul, mais pourquoi faire ?