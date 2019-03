Météorite tombée en Ardèche : "Si on ne la retrouve pas d'ici un an, sa valeur sera en grande partie altérée"

Dans ce petit bourg de 146 habitants, c'est l'effervescence depuis quelques jours. Mercredi 27 février, à 5h24 du matin, un caillou venu de l’espace a fendu le ciel ardéchois avant de finir sa course dans la campagne environnante, non loin du village de Sceautres. "Un événement rarissime", souligne François Colas, directeur de recherche à l’IMCCE (Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides) de l’Observatoire de Paris : seules quarante-cinq chutes ont été observées en France au XIXe siècle, et à peine neuf au XXe. Pour repérer et de percer le secret des bolides et autres boules de feu, l'Agence nationale de la recherche a mis en place un réseau de détection unique au monde, baptisé "FRIPON".





Depuis 2013, une centaine de caméras "all Sky", capables de filmer l'ensemble du ciel à 360°C, ont été déployées dans l'ensemble des régions. Un ordinateur détecte automatiquement les bolides qui passent et envoie un e-mail pour alerter les astronomes. "Cette météorite a été filmée par quinze caméras depuis différents endroits, reprend l'astronome. Par triangulation, on a pu étudier la trajectoire du bolide et de ce fait déterminer approximativement son site d’atterrissage". Un périmètre d’un peu plus d’un kilomètre carré. Quarante-huit après la détection de l'objet, François Colas s'est rendu sur place. Il a passé trois jours sur le terrain, accompagné d’une quinzaine de bénévoles de l'association drômoise d'astronomie. En vain.