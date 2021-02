Perseverance sur Mars ce jeudi : quelle sera la mission du robot ?

Sept mois de voyage spatial, des décennies de travail et des milliards de dollars pour répondre à une seule et unique question : la vie a-t-elle un jour existé ailleurs que sur Terre ? "Perseverance", la mission de la Nasa, doit atterrir sur la planète rouge ce jeudi 18 février. Un robot en mission d'astrobiologie pour rechercher des signes de vie microbienne, qui tentera de faire voler un hélicoptère-drone de 1,8 kg sur une autre planète pour la première fois.

Perseverance est le véhicule le plus gros et le plus complexe jamais envoyé sur Mars. Construit au mythique Jet Propulsion Laboratory en Californie, il pèse une tonne, est équipé d'un bras robotique de plus de deux mètres et de 19 caméras. Il tente ce jeudi une très périlleuse manœuvre, sur le site d'atterrissage le plus risqué jamais tenté, en raison de son relief : le cratère de Jezero.

Peu après 20H30 GMT (21H30 en France), il entrera dans l'atmosphère martienne à une vitesse de 20.000 km/h, protégé par son bouclier thermique qui ne sera largué qu'après l'ouverture d'un immense parachute supersonique. Huit moteurs pointés vers le sol finiront de le ralentir avant qu'il ne déploie ses six roues, suspendu le long de câbles jusqu'au contact avec le sol.