VIDÉO - Non, ce gigantesque disque de glace tournant sur lui-même n'est pas le site d'un vaisseau extraterrestre

Un mystérieux disque de glace, apparu lundi 14 janvier dans une rivière qui traverse la petite ville de Westbrook, dans le Maine (Etats-Unis), a suscité les spéculations les plus folles sur la Toile. Des messages ont notamment annoncé (souvent au second degré) la venue d’extraterrestres ou évoquant un "River circle", en référence aux "Crop circles", ces cercles mystérieux qui apparaissent dans des champs. Certains, un peu plus imaginatifs encore, ont évoqué un carrousel installé par la municipalité pour divertir les canards.





Tournant sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, à une vitesse approximative de 6 km/heure, le bloc est rapidement devenu un objet de curiosité. Des milliers de personnes l'ont filmé et photographié. La directrice de la communication de la ville de Westbrook, Tina Radel, s'est elle-aussi rendue sur place, avec le drone municipal, pour immortaliser ce disque de glace d'un diamètre de près de 100 mètres.