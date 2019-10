ON N'ARRÊTE PAS LE PROGRÈS - SmartCan, le robot-poubelle qui se déplace tout seul

ÉPISODE#1 - Contrairement aux apparences, SmartCan n'est pas une poubelle comme les autres. Autonome, elle se dirige d'elle-même sur le trottoir les jours de ramassage des ordures, puis retourne à son emplacement. Le monde a-t-il vraiment besoin d'une telle technologie ? C'est à vous d'y répondre.

En dépit de ce que vous racontent les inventeurs du monde de demain, tout ce qui se trouve dans votre maison n’a pas besoin d’être intelligent, automatisé et motorisé, à l’exception peut-être d’une chose : la corvée des poubelles. L'inventeur du SmartCan vous propose de vous épargner cette tâche fastidieuse. Grâce à cette poubelle robotisée, vous n’oublierez plus jamais de sortir vos ordures ménagères les jours de ramassage. Une invention dont le monde a vraiment besoin ? Pour nous, cela ne fait aucun doute.

Grâce à son application dédiée, une fois programmé, le SmartCan se dirigera automatiquement sur le bord de la chaussée les jours de ramassage, puis retournera de manière autonome à l'endroit où vous entreposez vos ordures le reste de la semaine. Deux stations d’accueil, servant de points de repère, permettront à l'engin de naviguer entre votre maison et le trottoir en lui indiquant l'itinéraire à suivre. Pour ceux qui habitent en ville, il n’est pas certain que les services techniques autoriseront néanmoins les riverains à installer un tel dispositif sur la voirie.Son inventeur trouvera peut-être une alternative. Espérons-le.

Quant au fonctionnement de cette poubelle high-tech, à vrai dire, il est assez rudimentaire : faisant office de chariot, un châssis en aluminium muni de petites roues motorisées et d'une batterie transportera votre poubelle d'un point à l'autre. Mais les plus grandes avancées technologiques ne sont pas toujours les plus complexes. Ne l'oublions pas !