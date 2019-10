Pour la 1re fois, un duo 100% féminin va sortir dans l’espace vendredi : qui sont Christina Koch et Jessica Meir ?

PORTRAITS - Elles s'appellent Christina Koch et Jessica Meir. Elles sont Américaines. Elles vont composer le tout premier équipage 100 % féminin à sortir dans l’espace. L'ouverture du sas de l'ISS est prévue ce vendredi 18 octobre à 13h50, heure de Paris.

Ce vendredi 18 octobre 2019, à 13 heures 50 minutes (heure de Paris), les astronautes américaines Christina Koch et Jessica Meir ouvriront donc la porte du sas, puis s’élanceront dans le vide sidéral à plus de 400 kilomètres au-dessus du plancher des vaches. Retransmise en direct sur le site internet de la Nasa, leur sortie va durer plusieurs heures.

Membre du corps des astronautes de la Nasa depuis 2013, Christina Koch, 40 ans, participe actuellement à sa première mission dans l'espace. La jeune femme est arrivée dans la station spatiale internationale en mars dernier, trois mois avant sa coéquipière. Elle y séjournera jusqu’en février 2020, date de son retour sur Terre. Avant de devenir astronaute, le jeune femme a travaillé en tant que chercheuse au Centre de vol spatial Goddard de la Nasa, puis au sein du laboratoire de physique appliquée de l'Université John Hopkins.

Ingénieur électricien de formation, elle a contribué au développement d’instruments scientifiques pour des missions spatiales. Dans les années 2000, elle a participé, en tant que scientifique, au programme de recherche antarctique américain. Travail pour lequel elle a passé plus d'un mois et demi sur le continent austral. Mariée et sans enfant, Christina vit à cent à l'heure. Ses hobbies : la randonnée, la photographie et les voyages. Sportive, elle pratique l’escalade, le canoë, le surf, la course à pied et le yoga.