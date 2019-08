VIDÉO - Pourquoi ce bébé rhinocéros blanc est un espoir pour la survie de son espèce

Il n'a pas encore de nom, mais ce bébé rhino porte en lui l'espoir de toute une espèce au bord de l’extinction. L'avenir des rhinocéros sauvages d’Afrique s’inscrit en effet en pointillé. Le destin de cet animal semblait même être scellé après la mort en 2018 de Sudan, le dernier mâle rhinocéros blanc du Nord, dans une réserve naturelle au Kenya. Sa disparition, symbole de l’extinction de cette sous-espèce, avait ému le monde entier. Deux femelles, Najin et sa fille Fatou, en constituent aujourd’hui les ultimes représentantes, avant l'extinction complète.





Leurs cousins, les rhinocéros blancs du Sud, sont eux aussi menacés mais dans une moindre mesure : leur population sauvage, dans le viseur des braconniers, est estimée à 18.000 animaux. Grâce à la science, une lueur d'espoir subsiste néanmoins, surtout depuis l'annonce, dimanche 27 juillet, de la venue au monde d’un bébé rhino blanc du Sud dans un zoo californien de San Diego (Etats-Unis). L'animal (qui est plus gris que blanc, vous l'aurez remarqué) a été conçu par insémination artificielle, et non par voie naturelle, une première aux Etats-Unis.





Le bambin et Victoria, sa maman qui l'a porté pendant 493 jours, se portent à merveille, a fait savoir le parc animalier dans un communiqué. De quoi raviver l'optimisme des défenseurs de la cause animale.