Pourquoi le ciel est-il si rose au coucher du soleil en ce moment ?

Chaque année, le soleil d’hiver transforme régulièrement, sur fond de rose, le ciel en peinture impressionniste. C’est notamment le cas en fin de journée, au moment de son coucher. Un spectacle rendu encore plus magnifique lorsque le ciel se teinte particulièrement de jaune, d’orange et de rouge, comme depuis quelques jours partout en France.

"Au coucher du soleil, celui-ci est rasant. Donc les trajets des rayons lumineux à travers l’atmosphère sont beaucoup plus longs. Au loin, on a des poussières désertiques, sahariennes. Comme elles proviennent du sol, elles sont rouges. Elles vont donc plutôt laisser passer des couleurs chaudes, rouges orangées, par rapport aux couleurs vertes et bleues. Cela explique ces ciels et ces soleils beaucoup plus rougeoyants" à cette époque de l’année, explique à TF1 François Dulac, chercheur au laboratoire des sciences et du climat de l’environnement.