Pourquoi tout le monde part-il en même temps vers Mars ?

La destination tendance cet été est la planète Mars. Trois missions vont en effet décoller pour la planète rouge jusqu'à la mi-août. Elles devront partir dans cet intervalle de temps, car c'est le moment idéal pour voyager avec un bon alignement entre Terre et Mars. La sonde Hope des Emirats arabes unis est la première à partir, suivie de la mission chinoise "Tianwen-1" et celle des Américains "Perseverance". Toutes ces missions ont finalement pour objectif de chercher une trace de vie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.