La première "Super Lune" de 2018 arrive le 1er janvier : voici comment bien l'observer

Lundi 1er janvier, quand la nuit commencera à tomber, pensez à lever les yeux au ciel, si ce dernier n'est pas trop couvert. Vous y verrez la plus grande et la plus lumineuse pleine lune de l’année. C’est en effet la "saison" des "Super Lune", cette parenthèse magique où la Lune est au plus près de la Terre. L’objet céleste se trouve alors à son périgée, son point d’orbite le plus proche de notre planète, et de fait, elle nous apparaîtra un peu plus grande et plus éclairée que d'ordinaire (7 % plus grande, 16% plus lumineuse)