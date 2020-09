Qu’est-ce que la 5G ?

La 5G est un réseau internet, mobile, qui sert à téléphoner, à envoyer des mails, à aller sur les réseaux sociaux, mais aussi à échanger des fichiers en quantité, et même regarder des films directement depuis nos smartphones. Elle est dix fois plus puissante et dix fois plus rapide que la 4G. Quels sont les doutes et les critiques à l'égard de la 5G ? Est-elle dangereuse ? Est-ce une avancée ? Faut-il un moratoire ?



