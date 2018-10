Qui est Yusaku Maezawa, le premier touriste qui survolera la lune dans la Big Falcon Rocket de Space X ?

Yusaku Maezawa est ce qu'on appelle un "tycoon". Il a amassé une fortune estimée à 3 milliards de dollars dans le commerce en ligne, ce qui fait de lui la 18e personne la plus riche du Japon, selon le magazine Forbes. Il est aujourd'hui à la tête d'un petit empire dans le monde du numérique, qu'il a créé en partant de rien. A la sortie du lycée, en 1996, Maezawa quitte son pays pour les Etats-Unis. Deux ans plus tard, alors qu'il joue encore de la batterie dans "Switch Style", un groupe formé avec des camarades de classe au lycée, il rentre au Japon et fonde l'entreprise Start Today. A l'époque, Maezawa collectionne les disques et finit par en faire un catalogue de vente par correspondance.