VIDÉO - Regardez la sonde Hayabusa-2 récolter des grains de poussière sur l'astéroïde Ryugu

A quelque 340 millions de kilomètres de la Terre, un spectacle de haute voltige s'est produit le 21 février dernier dans le grand amphithéâtre du cosmos : la sonde japonaise Hayabusa-2 a récolté avec succès une centaine de milligrammes de poussières d'astéroïde, qui reviendront sur Terre en décembre 2020. Durant cette opération complexe, qui a duré à peine cinq secondes, l’engin spatial est resté en suspension, tel un colibri en vol stationnaire au-dessus d’une fleur, le temps d’ingurgiter le précieux nectar d'astéroïde avec son bec d’acier de 70 cm de long. Un contact furtif qui a permis de collecter des échantillons du sol de ce corps interstellaire d'un diamètre de 900 mètres, susceptible de nous renseigner sur la formation de notre Système solaire.





Un mois après cet exploit, l’agence spatiale japonaise (Jaxa) a partagé ce mardi 5 février sur Twitter une vidéo de près de deux minutes retraçant en accéléré les derniers instants de cette mission périlleuse. Sur ces images impressionnantes, filmées par la caméra embarquée CAM-H, on peut voir le vaisseau spatial japonais en train d'effectuer son approche finale à une vitesse de croisière de 1,5 km/h. Puis léviter au-dessus de l'astre durant un court instant et enfin rallumer ses propulseurs, une fois muni du précieux butin, pour repartir vers le haut, en laissant derrière lui un épais nuage de poussières et de débris.