REGARDEZ - Pour la première fois, un robot quadrupède a appris à faire un salto arrière

C’est le robot quadrupède le plus agile de sa génération. Et de loin. Avec son allure de chien sans tête, Mini Cheetah (mini-guépard, en anglais) est la dernière création du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT). Selon ses concepteurs, il est le premier robot à quatre pattes à savoir effectuer un salto arrière. Un exploit dans le domaine de la robotique.





L’animal d’acier est une version plus petite de Cheetah 3, qui avait été dévoilé l’an dernier par le MIT. Il pèse 9 kilos. Chacune de ses "pattes" est dotée de trois moteurs électriques, faisant office d’articulation. De quoi lui conférer la souplesse et vélocité d'un animal en chair et en os. Le plus impressionnant est sans doute que Mini Cheetah accomplit son acrobatie en aveugle, sans caméra.