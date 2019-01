Le ballet céleste qui s'est déroulé dans le ciel cette nuit a tenu toutes ses promesses. Pendant 5 heures – de 3h36 à 8h48, heure de Paris -, la Lune s’est éclipsée derrière le Soleil et la Terre. Cette éclipse a même été totale entre 5h41 et 6h43, soit pendant 62 minutes. "Si des éclipses lunaires ont lieu chaque année, les éclipses totales sont beaucoup plus rares", rappelle à LCI Pascal Descamps, astronome de l'Observatoire de Paris, au sein de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).





Que vous soyez un astronome couche-tard ou lève-tôt, il vous fallait donc être sur le pont en pleine nuit pour assister au phénomène, pendant lequel notre satellite naturel est devenu rouge petit à petit. Le spectacle était visible partout dans l’Hexagone.