VIDÉO - Risque nucléaire, réchauffement climatique, infox... : l’"horloge de l’apocalypse" bloquée à minuit moins deux

La "Dommsday clock" n'a cependant pas bougé depuis l'an dernier. Mais "cela ne devrait pas être pris comme un signe de stabilité", souligne Rachel Bronson, la directrice générale de cette organisation qui rassemble des experts des questions de sécurité, d'armement nucléaire et d'environnement. Le début de dialogue engagé par le président américain Donald Trump avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a permis de faire baisser la tension mais "la situation reste très dangereuse", explique-t-elle.





Les tensions entre les Etats-Unis et la Russie restent "inacceptables" et aucun répit n'est en vue sur le plan de l'environnement, avec des émissions de gaz à effet de serre "qui grimpent à nouveau après avoir atteint un plateau", pointe encore la directrice du Bulletin des scientifiques atomiques. "A cela s'ajoute un écosystème de l'information changeant, qui a multiplié les menaces". Les fake news "génèrent rage et division autour du monde à une époque où nous avons besoin de calme et d'unité", martèle-t-elle.