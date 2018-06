VIDÉO - Sciences espace : avec Falcon Heavy, qui n’a décollé qu’une fois, SpaceX décroche un contrat à 130 millions de dollars avec Air Force

La Falcon Heavy n’a décollé qu’une seule fois, en février 2018. Et pourtant, c’est grâce à cette fusée que SpaceX, l’entreprise du géant Elon Musk, a remporté un contrat de 130 millions de dollars avec l’armée américaine, révèle Business Insider. Le but est de mettre en orbite un satellite militaire pour l’Air Force Space Command-52, précise le magazine spécialisé dans la finance et les affaires.