Site de Stonehenge : le mystère rebondit 4 500 ans après

Dans le sud-ouest de l'Angleterre, le site mégalithique de Stonehenge a été édifié il y a 4 500 ans. Un site mystérieux qui n'en a pas fini de fasciner les archéologues et les scientifiques. Ces derniers ont découvert un sous-sol, une structure préhistorique unique d'un diamètre de plus de dix mètres et de cinq mètres de profondeur. Pourquoi à l'époque néolithique, des hommes ont-ils creusé ces cavités géantes ?



