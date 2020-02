VIDÉO - Solar Orbiter en route vers le Soleil : ces mystères que la sonde va tenter de percer

Cap sur le Soleil ! Fruit d’une collaboration entre l’Europe et les Etats-Unis, Solar Orbiter file désormais en direction de notre étoile, réalisant le rêve d’Icare. La sonde de l'Agence spatiale européenne (Esa) a décollé avec succès dans la nuit de dimanche à lundi depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride (Etat-Unis), à bord d’une fusée américaine. Un long périple de plus de 150 millions de kilomètres dans le cosmos attend Solar Orbiter, un voyage que la sonde bouclera en deux ans, si tout va bien.

Dotée de six instruments de télédétection et d'imagerie, la sonde solaire européenne pourra regarder l'astre à une distance encore jamais égalée et réaliser des clichés à haute résolution spatiale. De fait, Solar Orbiter sera la première à photographier les pôles du Soleil, étoile dont on ne connaît actuellement que les régions équatoriales. Solar Orbiter jouera également un rôle crucial pour la mission Parker Solar Probe de la NASA. Grâce à ses instruments d'imagerie, Solar Orbiter contribuera à fournir le contexte de l'environnement spatial dans lequel la sonde américaine collecte des données. Ce sera la première fois que deux engins spatiaux observeront in situ le Soleil en même temps et avec différents points de vue.