VIDÉO - SpaceX : à quoi ressemblent la voiture et "Starman" qu'Elon Musk a envoyé dans l'espace ?

La seule utilité de ce véhicule, si rutilant soit-il, sera donc d'avoir servi de charge-utile-test. En vue d'un prochain tir, où l'entreprise SpaceX chargera peut-être un satellite au bénéfice d'un commanditaire. La Falcon Heavy, qui mesure 70 mètres de hauteur sur douze mètres de largeur, est formée de trois fusées Falcon 9, sa petite soeur, attachées de front pour former le premier étage sur lequel est installé un second étage. Elle est considérée comme la fusée la plus puissante au monde et a été conçue pour transporter des astronautes et des équipements lors de futures missions vers la Lune et Mars. Avec cette puissance (l'équilivant de dix-huit Boeing 747), Falcon Heavy pourra mettre jusqu'à 63,8 tonnes en orbite terrestre basse, soit près de trois fois la charge que peut emporter Falcon 9.